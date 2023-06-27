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Марта Бондаренко, редактор ленты

Разведка США знала обо всех планах бунта Пригожина — CNN

армія РФ російські військові
Фото: Depositphotos

Сотрудники американской разведки смогли собрать очень подробную и точную информацию о планах мятежа владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Включая то, где и как вагнеровцы планировали наступать.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Но эти данные были настолько секретными, что ими поделились только с избранными союзниками, включая высокопоставленных британских чиновников, а не со всем НАТО, сообщили источники.

Но при этом было неясно, когда именно Пригожин начнет свой бунт. Но, похоже, он решил действовать после того, как 10 июня Министерство обороны России заявило, что все частные военные компании, включая Вагнер, вынуждены подписать контракты с Минобороны. Это означало подчинение министерству.

Разведданные были настолько секретными, что в США о них информировали только самых высокопоставленных чиновников Белого дома, а также членов Конгресса из Большой восьмерки.

Некоторые чиновники НАТО были разочарованы тем, что их не уведомили. Это объяснили тем, что тогда был бы риск для чрезвычайно чувствительных источников информации.

Украинским чиновникам также не сообщили о разведданных заранее из-за опасений, что разговоры могут быть перехвачены противниками.

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Пригожин

Напомним, что 24 июня вагнеровцы без сопротивления со стороны регулярных войск РФ взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и Воронеже. В Ростове Пригожин записал обращение, в котором угрожал “уйти в Москву”.

OSINT-проект Oryx зафиксировал, что во время бунта ЧВК Вагнера уничтожила российский военный самолет Ил-22, два вертолета радиоэлектронной борьбы, один вертолет Ми-35. Была информация о падении возле Воронежа самолета Ан-24.

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Источник: CNN
ЧВК Вагнера, Разведка, США
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