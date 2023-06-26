Что происходит в России после мятежа Пригожина и где главарь ПВК Вагнера

Утром 24 июня главарь наемников ПВК Вагнера Евгений Пригожин после мятежа, который длился менее 24 часов, объявил об отводе своих войск. Что сейчас происходит в России и где главарь “вагнеревцев” — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Что происходит в Москве и других городах

Бойцы ПВК Вагнера вышли из Ростова-на-Дону и Воронежской области.

Однако в Москве Красная площадь по-прежнему остается перекрытой после восстания Вагнера. Там стоят металлические перегородки, которые перекрывают доступ к центру города. Также на площади замечено несколько силовиков.

Режим контртеррористической операции, введенный в Москве, Подмосковье и Воронежской области, продолжает действовать.

Кроме того, московские власти заявили, что у жителей будет выходной в понедельник. Министерство цифрового развития России заявило, что журналистам и IТ-работникам следует взять день отдыха.

Также в Госдуме России после мятежа Пригожина хотят урегулировать деятельность ЧВК Вагнера. По словам депутата Госдумы РФ и главы комитета по вопросам обороны Андрея Картаполова, сейчас судьба ЧВК Вагнера не определена, но запрещать ее не нужно, поскольку это боеспособное подразделение, и вопрос у власти есть к его руководству, а не к наемникам.

Последствия мятежа Пригожина

После столкновений с войсками Вагнера в Воронежской области России повреждены 19 домов.

— В результате боевого столкновения, которое произошло 24 июня вблизи Елизаветовки Павловского района, когда через нашу территорию проходила колонна ПВК Вагнера, в селе пострадали 19 домохозяйств, — сообщил в Telegram глава облгосадминистрации Максим Янцов.

Также сообщалось об уничтожении ЧВК Вагнера российских летчиков и сбитых вертолетах и самолетах.

Где сейчас Пригожин

О местонахождении Пригожина публично ничего не известно с вечера 24 июня. Тогда появилось видео, на котором основатель ЧВК Вагнера уезжает из Ростова-на-Дону на автомобиле.

Глава Вагнера пока не на связи. Отмечается, что последний раз его видели, когда он покидал Ростов, где он сейчас неизвестно.

– Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет нормальная связь, – сказали CNN в его пресс-службе в ответ на запрос.

Что с “вагнеровцами”

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что те из “вагнеровцев”, кто отказался от “похода” Пригожина на Москву, подпишут контракты с Минобороны, а тех, кто принимал участие в мятеже не будут преследовать “с учетом их заслуг на фронте”.

Что рассказывают россиянам на ТВ

Не смотря на то, что исследователи OSINT-проекта Oryx сообщили, что во время боевых действий против наемников Пригожина российская армия потеряла самолет Ил-22, два вертолета, предназначенных для радиоэлектронной борьбы, один вертолет Ми-35, боевую машину Тигр и военный КамАЗ, официальные власти РФ ни о сбитых вертолетах, ни о самолетах, ни о погибших не сообщали.

Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова утверждает, что под Воронежем вагнеровцы сбили Ил-22, на борту которого находились 10 человек. По ее словам, в штабе Южного военного округа Пригожина спросили, зачем это было сделано, ведь этот самолет не наносит ударов. Пригожин якобы ответил, что “дурак пвошник в колонне все, что взлетало, сбивал”. Куксенкова также заявила, что Пригожин согласился выплатить 50 миллионов рублей компенсации родственникам погибших летчиков.

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