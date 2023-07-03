Полностью исключить нельзя: в Польше оценили возможность применения ядерного оружия Россией

В Польше считают маловероятным использование Россией ядерного оружия, но этот сценарий нельзя исключать полностью.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Марцин Очепа в эфире радио Dwójka.

Он сказал, что российский диктатор Владимир Путин совершил стратегическую ошибку, атаковав Украину. По его словам, это начало конца его правления.

— Поэтому мы будем наблюдать ряд действий, перипетий, часто хаотичных. Это не меняет того факта, что хотя мы не можем полностью исключить использование им ядерного оружия, это маловероятно, — сказал заместитель главы Минобороны Польши.

Комментируя заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о желании Варшавы разместить на своей территории ядерное оружие НАТО, Очепа напомнил, что Польша является членом НАТО, в составе которого есть ядерные державы.

По его словам, при необходимости блок “будет использовать такие инструменты защиты своих членов, которые посчитает нужным”. Очепа считает, что у Польши есть шанс присоединиться к программе Nuclear Sharing, но все зависит от развития ситуации в Беларуси и России.

Источник: Rzeczpospolita

Фото: Akademia Zamojska

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