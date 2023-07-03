Полностью исключить нельзя: в Польше оценили возможность применения ядерного оружия Россией
В Польше считают маловероятным использование Россией ядерного оружия, но этот сценарий нельзя исключать полностью.
Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Марцин Очепа в эфире радио Dwójka.
Он сказал, что российский диктатор Владимир Путин совершил стратегическую ошибку, атаковав Украину. По его словам, это начало конца его правления.
— Поэтому мы будем наблюдать ряд действий, перипетий, часто хаотичных. Это не меняет того факта, что хотя мы не можем полностью исключить использование им ядерного оружия, это маловероятно, — сказал заместитель главы Минобороны Польши.
Комментируя заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о желании Варшавы разместить на своей территории ядерное оружие НАТО, Очепа напомнил, что Польша является членом НАТО, в составе которого есть ядерные державы.
По его словам, при необходимости блок “будет использовать такие инструменты защиты своих членов, которые посчитает нужным”. Очепа считает, что у Польши есть шанс присоединиться к программе Nuclear Sharing, но все зависит от развития ситуации в Беларуси и России.
Источник: Rzeczpospolita
Фото: Akademia Zamojska
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