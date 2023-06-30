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Илья Нежигай, редактор ленты

Из-за действий РФ Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие — Моравецкий

Матеуш Моравецький
Фото: Офис президента

Польша намерена разместить ядерное оружие НАТО на территории своего государства в связи с тем, что Россия планирует разместить свое оружие массового поражения на территории Беларуси, которая соседствует с польским государством.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу, после окончания саммита лидеров ЕС.

— В связи с намерением России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, мы просим НАТО принять участие в программе Nuclear Sharing, — сказал он.

Премьер-министр также сообщил, что Польша не согласилась на саммите Европейского Совета принять заключение о переселении мигрантов.

Моравецкий принял участие в пресс-конференции, где его спросили об участии Польши в программе по распространению ядерного оружия.

Глава правительства Польши подтвердил, что Варшава заинтересована в участии в этой программе.

— Окончательное решение будет зависеть от наших американских партнеров и союзников по НАТО. Мы заявляем о своем желании действовать быстро в этом отношении, — сказал он.

Он добавил, что “мы не хотим сидеть сложа руки, пока Путин наращивает угрозы различного рода”.

Nuclear Sharing — это программа ядерного сдерживания НАТО. Она позволяет предоставлять ядерные боеголовки странам-членам НАТО, не имеющим собственного ядерного оружия. С ноября 2009 года в рамках программы ядерного сдерживания ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

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Из-за действий РФ Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие — Моравецкий

Источник: Polsat News

Беларусь, Матеуш Моравєцький, Польша, Росія, Ядерна зброя
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