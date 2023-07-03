Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Обійнялись перед стрибком: мати з дитиною вчинила самогубство дорогою до Польщі
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
У Броварах чоловік під час масажу зґвалтував 15-річного підлітка – йому повідомили про підозру
У Києві прогримів потужний вибух, повітряна тривога не оголошена
На Хортиці виявили унікальний човен, якому може бути до 500 років
Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Повністю виключити не можна: у Польщі оцінили можливість застосування ядерної зброї Росією

Марцін Очепа

У Польщі вважають малоймовірним використання Росією ядерної зброї, але цей сценарій не можна виключати повністю.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Марцін Очепа в ефірі радіо Dwójka.

Він сказав, що російський диктатор Володимир Путін зробив стратегічну помилку, атакувавши Україну. За його словами, це початок кінця його правління.

— Тому ми спостерігатимемо низку дій, перипетій, часто хаотичних. Це не змінює того факту, що хоча ми не можемо повністю виключити використання ним ядерної зброї, це малоймовірно, – сказав заступник голови Міноборони Польщі.

Коментуючи заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про бажання Варшави розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО, Очепа нагадав, що Польща є членом НАТО, у складі якого є ядерні держави.

За його словами, за необхідності блок “використовуватиме такі інструменти захисту своїх членів, які вважатиме за потрібне”. Очепа вважає, що Польща має шанс приєднатися до програми Nuclear Sharing, але все залежить від розвитку ситуації в Білорусі та Росії.

Джерело: Rzeczpospolita

Фото: Akademia Zamojska

Польща, Росія, Ядерна зброя
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Щоби втримати владу: режим РФ розвиває мережу стеження за користувачами месенджерів
додатки месенджери
Угорщина закликає ЄС продовжити винятки із нафтового ембарго проти Росії
Угорщина
СБУ припинила роботу сервісу, який дозволяв росіянам анонімно дзвонити в Україну
Повністю виключити не можна: у Польщі оцінили можливість застосування ядерної зброї Росією
Путін не контролює ситуацію: Зеленський назвав слабкою реакцію диктатора на заколот ПВК
Володимир Зеленський
Не мають що доповісти Путіну: Міноборони РФ та російські блогери посварилися через “успіхи” під Херсоном
сергій шойгу
Відео
Швидка артилерійська допомога: українські IT-шники розробили пересувні СТО та штаб

Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.

Василь Саф’янюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (03.07.2023)
Повністю виключити не можна: у Польщі оцінили можливість застосування ядерної зброї Росією
З-під носа у ворога: ТРО Дніпра забирає та ремонтує ворожу техніку для потреб ЗСУ
Повністю виключити не можна: у Польщі оцінили можливість застосування ядерної зброї Росією
Ігнорування не допоможе: Нафтогаз знає, як змусити РФ відплатити за збитки в Криму
Повністю виключити не можна: у Польщі оцінили можливість застосування ядерної зброї Росією
Мистецтво, яке не просто надихає: PinchukArtCentre презентував одразу три виставки
PinchukArtCentre
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь