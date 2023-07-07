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Валентина Летяк, редактор ленты

ЕС предварительно согласовал выделение €500 млн на производство снарядов

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Совет ЕС и Европарламент 7 июля достигли предварительной договоренности по стимулированию производства боеприпасов.

Согласованный регламент позволит срочно направить €500 млн для поддержки наращивания производства боеприпасов класса земля-земля, артиллерийских снарядов и ракет.

Таким образом будет реализовано третье направление плана, согласованного Советом ЕС в марте 2023 года для обеспечения долгосрочного увеличения производства боеприпасов в интересах Украины и стран-членов ЕС.

— Благодаря сегодняшней рекордно быстрой сделке ЕС укрепит и ускорит собственное производство боеприпасов и ракет в Европе. Это еще одно доказательство непоколебимой приверженности Евросоюза поддержке Украины, укреплению оборонной технологической и промышленной базы, — заявила Маргарита Роблес, министр обороны Испании, которая сейчас председательствует в ЕС.

Эти правила вводят “инструмент”, с помощью которого ЕС будет оказывать финансовую поддержку для укрепления мощностей по производству боеприпасов и ракет. Такая помощь будет предоставляться в форме грантов.

Теперь это предварительное соглашение должны одобрить Совет ЕС и Европарламент. Ожидается, что подписание и вступление в силу состоится до конца июля.

В марте Евросоюз взял на себя обязательство предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение года.

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Источник: Council of the EU

Европарламент, Война в Украине, Російська агресія, Украина-ЕС
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