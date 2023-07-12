Главное – оборона: о чем говорили Зеленский и Макрон на саммите НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях саммита НАТО в Вильнюсе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили ряд важных для двух стран вопросов.
Среди них — оборонная поддержка, актуальная ситуация на фронте, дальнобойное оружие и дополнительное инженерное оборудование для разминирования.
— Встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главное — оборона. Проинформировал о ситуации на поле боя сейчас. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку. Еще раз благодарен за каждую единицу оружия, а особенно — за дальнобойное оружие. Будет и дополнительное инженерное оборудование для разминирования, — утверждает глава государства.
По итогам встречи Зеленского с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи в Вильнюсе 12 июля стало известно, что также Австрия выделит Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster, которые ранее уже успели испытать воины ВСУ.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк