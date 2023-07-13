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ЕС может отправить в Украину военных инструкторов, когда позволят обстоятельства — СМИ

ЕС может отправить в Украину военных инструкторов, когда позволят обстоятельства — СМИ
Фото: УНИАН

В ЕС рассматривается возможность расширения европейской миссии по подготовке украинских войск, которая сейчас базируется в Германии и Польше.

Речь идет, в частности, о переводе военных инструкторов на территорию Украины, когда “позволят обстоятельства”, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на внутренний документ дипломатической службы Евросоюза.

Журналисты предполагают, что это может произойти после после окончания войны.

В этом документе Европейская служба внешних связей (EEAS) также предлагает увеличить усилия по укреплению противовоздушной обороны Украины и финансированию государствами-членами передовых систем вооружений.

В Брюсселе считают, что надо выделить больше средств на закупку истребителей и систем ПВО для Киева, а также на ремонт западного вооружения, разминирование и поддержку кибербезопасности.

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ЕС может отправить в Украину военных инструкторов, когда позволят обстоятельства — СМИ

Источник: El Pais

Война в Украине, Военные учения, ВСУ, Російська агресія, Украина-ЕС
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