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Украинские бойцы в Германии учатся защите от ядерных, био- и химугроз — Bild

Украинские бойцы в Германии учатся защите от ядерных, био- и химугроз — Bild
Фото: Depositphotos

Украинские военные обучаются в Германии защите от ядерных, биологических и химических боевых отравляющих веществ.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на представителя вооруженных сил Германии.

По данным издания, Бундесвер предоставил Украине пакет дезактивационных технологий.

И теперь в течение трех недель в казармах и на полигонах в регионе Алльгау украинские военные будут проходить обучение по работе с дезактивационным комплексом.

Напомним, что в Украине начались масштабные учения по преодолению последствий возможного теракта на Запорожской АЭС.

Экспертами НАЭК Энергоатом было разработано несколько сценариев возможного развития событий на ЗАЭС, которые будут отработаны.

Учебные мероприятия проходят на территории Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей.

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Война в Украине, Военные учения, Німеччина
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