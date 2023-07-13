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Валентина Летяк, редакторка стрічки

ЄС може відправити до України військових інструкторів, коли дозволять обставини – ЗМІ

ЄС може відправити до України військових інструкторів, коли дозволять обставини – ЗМІ
Фото: УНІАН

У ЄС розглядається можливість розширення європейської місії з підготовки українських військ, яка зараз вона базується у Німеччині та Польщі.

Йдеться, зокрема, про переведення військових інструкторів на територію України, коли “дозволять обставини”, пише іспанська газета El Pais з посиланням на внутрішній документ дипломатичної служби Євросоюзу.

Журналісти припускають, що це може статися після після закінчення війни.

У цьому документі Європейська служба зовнішніх зв’язків (EEAS) також пропонує збільшити зусилля зі зміцнення протиповітряної оборони України та фінансування державами-членами передових систем озброєнь.

У Брюсселі вважають, що треба виділити більше коштів на закупівлю винищувачів та систем ППО для Києва, а також на ремонт західного озброєння, розмінування та підтримку кібербезпеки.

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Джерело: El Pais

Війна в Україні, Військові навчання, ЗСУ, Російська агресія, Україна-ЄС
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