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Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

У США заканчиваются запасы боеприпасов: Салливан о военной помощи Украине

У США заканчиваются запасы боеприпасов: Салливан о военной помощи Украине
Фото: Офис президента

У Соединенных Штатов Америки заканчиваются собственные запасы боеприпасов, поскольку США оказывают военную помощь Украине, чтобы защититься от полномасштабной российской агрессии.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в комментарии иностранным журналистам во время брифинга в Белом доме.

— Президент Байден приказал Пентагону быстро работать над увеличением способности США производить все боеприпасы, которые нам когда-либо понадобятся для любого конфликта в любое время. Месяц за месяцем мы увеличиваем наши мощности по поставкам боеприпасов, — сказал Салливан.

По словам Салливана, администрация президента США узнала, что понадобятся годы, а не месяцы, чтобы пополнить запасы боеприпасов до приемлемого уровня. Он отметил, что это сложная задача для страны, которая помогает Украине защищаться от атак России.

Ранее СМИ сообщали, что Украина якобы расходует боеприпасы быстрее, чем США и НАТО могут их произвести, а Пентагон играет центральную роль в попытках увеличить производство.

Советник по национальной безопасности не смог сказать, использует ли сейчас Украина кассетные боеприпасы, которые предоставили США.

Однако он отметил, что если это вооружение еще не развернули, тогда начнут использовать в ближайшее время, поскольку боеприпасы уже прибыли в Украину.

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Снаряди, боєприпаси

Источник: CNN
Война в Украине, касетні боєприпаси, США, Украина-США
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