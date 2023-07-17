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Я бы сказал Зеленскому “хватит”: Трамп объяснил, как хочет остановить войну в Украине

Я бы сказал Зеленскому “хватит”: Трамп объяснил, как хочет остановить войну в Украине
Фото: Depositphotos

Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что мог бы заставить президентов Украины и России заключить мирное соглашение в течение 24 часов после возвращения в Белый дом.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

— Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими. Я бы сказал Зеленскому: Хватит. Вы должны заключить соглашение, — сказал Трамп.

К Путину он бы обратился со словами: Если вы не заключите сделку, мы дадим ему очень много. Мы дадим (Украине — Ред.) больше, чем они когда-либо получали, если придется.

Экс-президент США и претендент на место кандидата в президенты от Республиканской партии заявил, что мог бы заключить мирное соглашение между Россией и Украиной за 24 часа.

— Я заключу соглашение за один день. Один день, — подчеркнул он.

По словам Трампа, нынешний президент США Джо Байден не способен иметь дело с мировыми лидерами, потому что “эти люди резкие, жесткие и вообще злые”.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, США
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