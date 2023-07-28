Польша, Литва и Латвия могут закрыть границу с Беларусью — причины

Польша, Литва и Латвия рассматривают возможность закрытия своих границ с Беларусью в случае возникновения провокаций террористами Вагнера, сообщает агентство Reuters.

Так, 19 июля Польша, которая является членом НАТО, решила перебросить военные части на восток после того, как вагнеровцы начали тренировать белорусские спецподразделения недалеко от польской границы.

Через два дня президент Владимир Путин обвинил Польшу в территориальных амбициях в бывшем Советском Союзе и заявил, что любая агрессия против Беларуси будет считаться нападением на Россию.

– Безусловно, если будут серьезные инциденты с участием группы Вагнера на границах стран НАТО и ЕС, таких как Польша, Литва или Латвия, мы, несомненно, примем совместные действия. Это приведет к полной изоляции Беларуси, – сказал глава МВД Польши Мариуш Камински.

Он отметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину Польша стала убежищем для оппонентов самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Тогда на фоне ухудшения отношений между двумя странами дорожное движение между Польшей и Беларусью было прекращено.

Напомним, недавно появились спутниковые снимки военного гарнизона Цель в центральной Беларуси, где члены террористической организации ЧВК Вагнера накапливают военную технику и оборудование.

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