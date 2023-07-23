Техніки стає більше: з’явилися нові супутникові знімки табору “вагнерівців” у Білорусі

З’явилися супутникові знімки військового гарнізону Цель у центральній Білорусі, які свідчать, що нещодавно там стали накопичувати військову техніку та обладнання.

Про це повідомляє CNN.

На попередніх знімках, зроблених Maxar Technologies 16 липня, було видно лише близько 10 вантажних автомобілів і п’ять автобусів на одному складі.

У четвер, 20 липня, у Міністерстві оборони Білорусі повідомили, що їхні Збройні сили проведуть спільні військові навчання з бойовиками терористичної організації ПВК Вагнера біля кордону з Польщею, яка є членом НАТО.

Як пише видання, на початку липня президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив війська найманців Вагнера допомогти у навчанні військових його країни.

Запрошення надійшло невдовзі після невдалого збройного перевороту ватажків “вагнерівців” Пригожина проти Москви, яке Лукашенко, як приписували, допоміг погасити.

У середу, 19 липня Євгена Пригожина помічено на відео, де він вітав своїх бійців у Білорусі.

Нагадаємо, 18 липня Європарламент закликав суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка за шкоду, завдану Україні війною, скоєні злочини та роль у незаконному вивезенні українських дітей.

Фото: Maxar Technologies

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