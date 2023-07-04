ЧВК Вагнера может использовать Беларусь как логистический хаб – Юсов о Пригожине

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин очевидно, будет бывать в Беларуси, но в этом моменте речь идет о переносе юридического адреса вооруженного формирования.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.

— Относительно Пригожина в Беларуси, очевидно, он там будет бывать. Можно говорить о переносе юридического адреса, то есть, смене юридического адреса. Об использовании Беларуси как определенного логистического хаба для возможной переброски на другие направления и, возможно, другие континенты. Африку, я думаю, списывать пока рано, — сказал он.

В то же время Юсов добавил, что вести речь о том, что весь личный состав ЧВК Вагнера будет перебазирован в Беларусь, пока еще рановато.

— В большей степени это такие информационные активности, которые должны показать соблюдение тех договоренностей, которые были озвучены по результатам всех последних событий, маршей, мятежей и т.д., — подытожил он.

Заявления в аудиоформате Пригожина свидетельствуют о том, что он жив и его еще рано списывать со счетов. Юсов указывает, что его заявления нацелены на “зазомбированное рашистское население”.

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