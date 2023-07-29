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Юлия Захарченко, редактор ленты

Немецкие политики призывают предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus

Крилата ракета Taurus
Фото: Getty Images

Немецкие политики призывают собственное правительство немедленно передать Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты Taurus, необходимые для защиты от полномасштабной российской агрессии.

Об этом заявил депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в комментарии иностранным журналистам.

По словам немецкого политика, на вооружении Бундесвера находится около 600 Taurus, из которых около 450 ракет не готовы к применению в боевых действиях. Однако это вооружение может модернизировать компания MBDA и подготовить для дальнейшей передачи в Украину.

Депутат Бундестага Маркус Фабер обратил внимание, что ВСУ успешно используют переданные Великобританией ракеты Storm Shadow. По его мнению, это свидетельствует о важности военного вооружения для Украины.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев также попросил предоставить Taurus, сократить дискуссионную часть и спасти жизни людей. Он напомнил, что в Германии уже происходили долгие дебаты о передаче другой военной техники, например, танков Leopard.

Однако Министерство обороны Германии заявило об отказе передать Украине Taurus. Глава МИД Борис Писториус отметил, что ФРГ не будет давать эти ракеты ВСУ. По данным журналистов, Германия не идет на этот шаг, потому что Taurus могут достигать территории РФ.

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Источник: Deutsche Welle
Война в Украине, ВСУ, Міноборони, Німеччина, Ракета, Украина-Германия
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