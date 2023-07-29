Для защиты портов от ракетных атак РФ приняты максимальные меры – Гуменюк
Силы обороны приняли максимальные меры для защиты портов Одесской области от ракетных и дроновых атак со стороны России.
Об этом сообщила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.
— Опасность, которую излучает РФ в сторону портовой инфраструктуры Одесской области, проанализирована, и приняты меры для обеспечения максимальной работы ПВО и ее максимальной эффективности, — объяснила она.
В то же время подчеркнула, что сейчас наблюдается определенная пауза, что может свидетельствовать о подготовке врага к следующим атакам по, возможно, новой тактике.
По ее словам, сейчас враг вдвое сократил количество кораблей в Черном море — до шести, а ракетоносители заведены в пункты базирования.
В целом корабельная группировка находится ближе к юго-востоку Крыма, и именно там сосредоточена активная навигация, поскольку в северо-западной части Черного моря она полностью перекрыта самой же Россией еще в начале полномасштабного вторжения в Украину, добавила Гуменюк.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 521-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Фото: Ukraine Media Center Odesa
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