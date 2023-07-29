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Валентина Летяк, редактор ленты

Для защиты портов от ракетных атак РФ приняты максимальные меры – Гуменюк

Для защиты портов от ракетных атак РФ приняты максимальные меры – Гуменюк

Силы обороны приняли максимальные меры для защиты портов Одесской области от ракетных и дроновых атак со стороны России.

Об этом сообщила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

— Опасность, которую излучает РФ в сторону портовой инфраструктуры Одесской области, проанализирована, и приняты меры для обеспечения максимальной работы ПВО и ее максимальной эффективности, — объяснила она.

В то же время подчеркнула, что сейчас наблюдается определенная пауза, что может свидетельствовать о подготовке врага к следующим атакам по, возможно, новой тактике.

По ее словам, сейчас враг вдвое сократил количество кораблей в Черном море — до шести, а ракетоносители заведены в пункты базирования.

В целом корабельная группировка находится ближе к юго-востоку Крыма, и именно там сосредоточена активная навигация, поскольку в северо-западной части Черного моря она полностью перекрыта самой же Россией еще в начале полномасштабного вторжения в Украину, добавила Гуменюк.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Война в Украине, Одесса, Одесская область, Ракетные удары России, Російська агресія, Черное море, Черноморская зерновая инициатива
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