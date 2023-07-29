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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Німецькі політики закликають надати Україні далекобійні ракети Taurus

Крилата ракета Taurus
Фото: Getty Images

Німецькі політики закликають власний уряд негайно передати Збройним силам України далекобійні ракети Taurus, необхідні для захисту від повномасштабної російської агресії.

Про це заявив депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер у коментарі іноземним журналістам.

За словами німецького політика, на озброєнні Бундесверу перебуває близько 600 Taurus, з яких близько 450 ракет не готові до застосування в бойових діях. Проте це озброєння може модернізувати компанія MBDA та підготувати для подальшого передавання в Україну.

Депутат Бундестагу Маркус Фабер звернув увагу, що ЗСУ успішно використовують передані Великою Британією ракети Storm Shadow. На його думку, це свідчить про важливість військового озброєння для України.

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв також попросив надати Taurus, скоротити дискусійну частину та врятувати життя людей. Він нагадав, що у Німеччині вже відбувалися довгі дебати про передавання іншої військової техніки, наприклад, танків Leopard.

Проте Міністерство оборони Німеччини заявило про відмову передати Україні Taurus. Очільник МЗС Борис Пісторіус зазначив, що ФРН не даватиме ці ракети ЗСУ. За даними журналістів, Німеччина не йде на цей крок, тому що Taurus можуть досягати території РФ.

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Німецькі політики закликають надати Україні далекобійні ракети Taurus

Джерело: Deutsche Welle
Війна в Україні, ЗСУ, Міноборони, Німеччина, Ракета, Україна-Німеччина
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