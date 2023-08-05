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Юлия Захарченко, редактор ленты

Польша может закрыть границу с Беларусью из-за вагнеровцев

Польша может закрыть границу с Беларусью из-за вагнеровцев
Фото: Getty Images

Польское правительство может полностью закрыть государственную границу с Беларусью. Там считают, этот шаг необходим для защиты из-за присутствия боевиков частной военной компании Вагнера на территории Беларуси.

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский в комментарии иностранным журналистам.

По его словам, Польша рассматривает различные шаги, необходимые для защиты территорий и граждан. Среди них — полная изоляция Беларуси и закрытие границ.

Однако Яблонский отметил, что закрытие границ с Беларусью — это крайние меры, которых Польша хотела бы избежать. Если Минск будет продолжать провокации, тогда Варшава не будет иметь другого выбора, утверждает польский чиновник.

По мнению заместителя главы МИД Польши, угроза со стороны Беларуси — вполне реальна. Он рассказал, что наемники ЧВК Вагнера уже пытались зайти на территорию Польши, однако страна разворачивает больше войск у границы с Беларусью.

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Источник: CNN
Беларусь, Война в Украине, ЧВК Вагнера, Польша
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