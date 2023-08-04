Литва готовится закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью из-за “вагнеровцев”

Литва намерена закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью в ответ на передислокацию в эту страну наемников ЧВК Вагнера.

Это подтвердил в пятницу заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольд Абрамавичюс.

По его словам, правительство должно утвердить это решение уже в ближайшее время.

– Если сегодня в Польше практически один пункт пропуска, то у нас их шесть. Одной из мер пресечения было бы сокращение с шести пунктов пропуска до четырех, — подчеркнул Абрамавичюс.

Рассматривается закрытие пунктов пропуска Шумскас и Тверячюс.

Как отметил заместитель командующего Государственной пограничной службы Литвы Саулюс Некрашявичюс, закрытие некоторых пограничных пунктов снизит риск угроз со стороны Беларуси.

– Если мы уменьшаем количество инцидентов, мы уменьшаем и угрозы, – заявил он.

Некрашявичюс напомнил, что Польша закрывала пункты пропуска на границе с Беларусью в несколько этапов, а сейчас остался “один международный автомобильный пункт пропуска и три-четыре железнодорожных”.

Поэтому аналогичный шаг со стороны Литвы свидетельствовал бы о применении единых мер странами Восточной Европы.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс, Варшава и Рига должны быть готовы вместе закрыть границу с Беларусью, если ситуация с безопасностью ухудшится из-за наемников ЧВК Вагнера.

В Польше также не исключали возможности совместного закрытия границ.

Как известно, “вагнеровцы” начали перемещаться в Беларусь после незавершенной попытки мятежа в РФ. Так называемый бунт наемников во главе с владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным длился 23-24 июня. После переговоров Пригожина с белорусским диктатором Александром Лукашенко “вагнеровцы” прекратили “поход на Москву” и вернулись в лагеря.

Впоследствии колонны наемников ЧВК Вагнера начали появляться в Беларуси. По состоянию на конец июля их там было уже более 5 тыс.

В Варшаве предупреждали, что более 100 наемников переместились в сторону Сувальского коридора – участка границы между Литвой и Польшей, отделяющего Калининградскую область РФ от Беларуси. Не исключено, что “вагнеровцев” могут задействовать для провокаций на границе.

Источник: BNS, LRT

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