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Юлия Соколова, редактор ленты

Литва готовится закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью из-за “вагнеровцев”

Литва - кордон із Білоруссю
Фото: Getty Images

Литва намерена закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью в ответ на передислокацию в эту страну наемников ЧВК Вагнера.

Это подтвердил в пятницу заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольд Абрамавичюс.

По его словам, правительство должно утвердить это решение уже в ближайшее время.

– Если сегодня в Польше практически один пункт пропуска, то у нас их шесть. Одной из мер пресечения было бы сокращение с шести пунктов пропуска до четырех, — подчеркнул Абрамавичюс.

Рассматривается закрытие пунктов пропуска Шумскас и Тверячюс.

Карта Литви
Карта Литви
Google maps
Карта Литви
Карта Литви
Google maps

Как отметил заместитель командующего Государственной пограничной службы Литвы Саулюс Некрашявичюс, закрытие некоторых пограничных пунктов снизит риск угроз со стороны Беларуси.

– Если мы уменьшаем количество инцидентов, мы уменьшаем и угрозы, – заявил он.

Некрашявичюс напомнил, что Польша закрывала пункты пропуска на границе с Беларусью в несколько этапов, а сейчас остался “один международный автомобильный пункт пропуска и три-четыре железнодорожных”.

Поэтому аналогичный шаг со стороны Литвы свидетельствовал бы о применении единых мер странами Восточной Европы.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс, Варшава и Рига должны быть готовы вместе закрыть границу с Беларусью, если ситуация с безопасностью ухудшится из-за наемников ЧВК Вагнера.

В Польше также не исключали возможности совместного закрытия границ.

Как известно, “вагнеровцы” начали перемещаться в Беларусь после незавершенной попытки мятежа в РФ. Так называемый бунт наемников во главе с владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным длился 23-24 июня. После переговоров Пригожина с белорусским диктатором Александром Лукашенко “вагнеровцы” прекратили “поход на Москву” и вернулись в лагеря.

Впоследствии колонны наемников ЧВК Вагнера начали появляться в Беларуси. По состоянию на конец июля их там было уже более 5 тыс.

В Варшаве предупреждали, что более 100 наемников переместились в сторону Сувальского коридора – участка границы между Литвой и Польшей, отделяющего Калининградскую область РФ от Беларуси. Не исключено, что “вагнеровцев” могут задействовать для провокаций на границе.

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Источник: BNS, LRT

Беларусь, держкордон, Литва, ЧВК Вагнера
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