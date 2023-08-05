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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Польща може закрити кордон з Білоруссю через вагнерівців

Польща може закрити кордон з Білоруссю через вагнерівців
Фото: Getty Images

Польський уряд може повністю закрити державний кордон з Білоруссю. Там вважають, цей крок необхідний для захисту через присутність бойовиків приватної військової компанії Вагнера на території Білорусі.

Про це заявив заступник очільника Міністерства закордонних справ Польщі Павел Яблонський у коментарі іноземним журналістам.

За його словами, Польща розглядає різні кроки, необхідні для захисту територій і громадян. Серед них – повна ізоляція Білорусі та закриття кордонів.

Проте Яблонський зазначив, що закриття кордонів з Білоруссю – це крайні заходи, яких Польща хотіла б уникнути. Якщо Мінськ продовжуватиме провокації, тоді Варшава не матиме іншого вибору, стверджує польський посадовець.

На думку заступника очільника МЗС Польщі, загроза з боку Білорусі – цілком реальна. Він розповів, що найманці ПВК Вагнера вже намагалися зайти на територію Польщі, проте країна розгортає більше військ біля кордону з Білоруссю.

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Джерело: CNN
Білорусь, Війна в Україні, ПВК Вагнера, Польща
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