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Татьяна Забожко, редактор ленты

Сколько десантников РФ были убиты или ранены в Украине – данные разведки Британии

Сколько десантников РФ были убиты или ранены в Украине – данные разведки Британии

Скандальное видео главнокомандующего Воздушно-десантными войсками РФ Михаила Теплинского о масштабах потерь элитных войск России в Украине лишь подтвердило оценку разведки Минобороны Великобритании по этому вопросу.

Британские разведчики заявляют, что данные, обнародованные в заявлении Теплинского, подтверждают их оценку о том, что по меньшей мере половина из 30 тыс. десантников, которых в 2022 году отправили воевать в Украину, убиты или ранены.

Что известно о скандальном видеообращении Михаила Теплинского

В этом году празднование Дня Воздушно-десантных войск России, ежегодно отмечаемое в РФ 2 августа, омрачило видео главнокомандующего ВДВ РФ Михаила Теплинского.

В записанном обращении генерал-полковник сообщил, сколько десантников вернулись к службе после ранения или вообще отказались покидать линию фронта.

По его словам, таковых в российской армии 8,5 тыс.

К слову, сколько десантников было убито или не вернулось на службу после слишком серьезных ранений, Теплинский уточнять не стал.

Поскольку распространение таких данных явно было несанкционированным, видео с Теплинским быстро удалили из официальных каналов Минобороны РФ.

Однако обнародованные главнокомандующим ВДВ РФ данные позволили британским разведчикам подтвердить свою оценку масштабов потерь элитных войск России в Украине.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 529-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Миноброны Росии

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