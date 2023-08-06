Сколько десантников РФ были убиты или ранены в Украине – данные разведки Британии
Скандальное видео главнокомандующего Воздушно-десантными войсками РФ Михаила Теплинского о масштабах потерь элитных войск России в Украине лишь подтвердило оценку разведки Минобороны Великобритании по этому вопросу.
Британские разведчики заявляют, что данные, обнародованные в заявлении Теплинского, подтверждают их оценку о том, что по меньшей мере половина из 30 тыс. десантников, которых в 2022 году отправили воевать в Украину, убиты или ранены.
Что известно о скандальном видеообращении Михаила Теплинского
В этом году празднование Дня Воздушно-десантных войск России, ежегодно отмечаемое в РФ 2 августа, омрачило видео главнокомандующего ВДВ РФ Михаила Теплинского.
В записанном обращении генерал-полковник сообщил, сколько десантников вернулись к службе после ранения или вообще отказались покидать линию фронта.
По его словам, таковых в российской армии 8,5 тыс.
К слову, сколько десантников было убито или не вернулось на службу после слишком серьезных ранений, Теплинский уточнять не стал.
Поскольку распространение таких данных явно было несанкционированным, видео с Теплинским быстро удалили из официальных каналов Минобороны РФ.
Однако обнародованные главнокомандующим ВДВ РФ данные позволили британским разведчикам подтвердить свою оценку масштабов потерь элитных войск России в Украине.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 529-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: Миноброны Росии