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Юлия Захарченко, редактор ленты

Ракетные атаки РФ по Запорожью и Хмельницкой области: 529-й день войны

Ключевые события
00:16
В ОВА рассказали последствия обстрела Хмельницкой области
00:15
Данилов заявил, что РФ надо ставить на место
00:11
РФ атакует дронами Винницкую область
Ракетные атаки РФ по Запорожью и Хмельницкой области: 529-й день войны
6 августа, 0:16

В ОВА рассказали последствия обстрела Хмельницкой области

Вечером во время воздушной тревоги Хмельницкую область атаковал враг. Прозвучала серия взрывов в одной из общин.

Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сообщил, что взрывной волной повреждены кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах, выбиты окна в одном из коммунальных учреждений культуры, в помещении автовокзала и коммерческом помещении.

6 августа, 0:15

Данилов заявил, что РФ надо ставить на место

Российскую Федерацию необходимо ставить на место, поскольку страна-агрессор похожа на колосса на глиняных ногах.

Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал возможную реакцию Запада на выход России из Черноморской зерновой инициативы и блокирование судоходства в Черном море.

6 августа, 0:11

РФ атакует дронами Винницкую область

Российские войска продолжают атаковать ударными дронами-камикадзе Shahed Винницкую область.

Об этом сообщает Винницкая областная военная администрация. В ОВА призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Война в Украине — день 529 — новости Украины во время войны онлайн

Война в Украине
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