Ракетные атаки РФ по Запорожью и Хмельницкой области: 529-й день войны
В ОВА рассказали последствия обстрела Хмельницкой области
Вечером во время воздушной тревоги Хмельницкую область атаковал враг. Прозвучала серия взрывов в одной из общин.
Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сообщил, что взрывной волной повреждены кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах, выбиты окна в одном из коммунальных учреждений культуры, в помещении автовокзала и коммерческом помещении.
Данилов заявил, что РФ надо ставить на место
Российскую Федерацию необходимо ставить на место, поскольку страна-агрессор похожа на колосса на глиняных ногах.
Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал возможную реакцию Запада на выход России из Черноморской зерновой инициативы и блокирование судоходства в Черном море.
РФ атакует дронами Винницкую область
Российские войска продолжают атаковать ударными дронами-камикадзе Shahed Винницкую область.
Об этом сообщает Винницкая областная военная администрация. В ОВА призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.