Скільки десантників РФ було вбито чи поранено в Україні – дані розвідки Британії

Скандальне відео головнокомандувача Повітряно-десантних військ РФ Михайла Теплинського про масштаби втрат елітних військ Росії в Україні лише підтвердило оцінку розвідки Міноборони Великої Британії з цього питання.

Британські розвідники заявляють, що дані, оприлюднені у заяві Теплинського, підтверджують їхню оцінку про те, що принаймні половина із 30 тис. десантників, яких у 2022 році відправили воювати в Україну, є вбитими або пораненими.

Що відомо про скандальне відеозвернення Михайла Теплинського

Цьогоріч святкування Дня Повітряно-десантних військ Росії, яке щорічно відзначається у РФ 2 серпня, затьмарило відео головнокомандувача ПДВ РФ Михайла Теплинського.

У записаному зверненні генерал-полковник повідомив, скільки десантників повернулись до служби після поранення або ж взагалі відмовилися залишати лінію фронту.

За його словами, таких у російській армії 8,5 тис.

До слова, скільки десантників було вбито чи не повернулись на службу після надто серйозних поранень, Теплинський уточнювати не став.

Оскільки поширення таких даних вочевидь було несанкціонованим, відео з Теплинським хутко видалили з офіційних каналів Міноборони РФ.

Однак оприлюднені головнокомандувачем ПДВ РФ дані дозволили британським розвідникам підтвердити свою оцінку щодо масштабів втрат елітних військ Росії в Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 529-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: Міноброни Росії

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