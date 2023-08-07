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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Польша проведет крупнейший военный парад с 1989 года

військовий парад у Польщі
Фото: Depositphotos

В Польше после трехлетнего перерыва состоится военный парад по случаю Дня Войска Польского.

Как сообщило Польское радио, парад состоится в Варшаве 15 августа — в годовщину победной битвы под Варшавой против большевиков.

— Каждый, кто хочет совместно с нами праздновать, потому что надо заметить, что День Войска Польского — это прежде всего праздник каждого поляка, и каждый, кто захочет следить вживую или в медиа, сможет увидеть самую современную технику, которая есть на оснащении Войска Польского или уже вскоре поступит на оснащение, — рассказал пресс-офицер первой Варшавской бронетанковой бригады, лейтенант Яцек Пьотровский.

В Варшаве можно будет увидеть, в частности, технику польского, американского и корейского производства.

Вместе с польскими солдатами на параде будут маршировать военные из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Хорватии и Румынии.

Польское радио отмечает, что это будет самый большой и самый современный показ польских вооруженных сил с 1989 года.

Ранее сообщалось, что Польша приняла решение об увеличении количества войск на востоке страны и усилении охраны границы с Беларусью вертолетами и радарами Bystra.

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Источник: Польское радио
Військовий парад, Польша
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