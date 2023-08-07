Польша проведет крупнейший военный парад с 1989 года
В Польше после трехлетнего перерыва состоится военный парад по случаю Дня Войска Польского.
Как сообщило Польское радио, парад состоится в Варшаве 15 августа — в годовщину победной битвы под Варшавой против большевиков.
— Каждый, кто хочет совместно с нами праздновать, потому что надо заметить, что День Войска Польского — это прежде всего праздник каждого поляка, и каждый, кто захочет следить вживую или в медиа, сможет увидеть самую современную технику, которая есть на оснащении Войска Польского или уже вскоре поступит на оснащение, — рассказал пресс-офицер первой Варшавской бронетанковой бригады, лейтенант Яцек Пьотровский.
В Варшаве можно будет увидеть, в частности, технику польского, американского и корейского производства.
Вместе с польскими солдатами на параде будут маршировать военные из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Хорватии и Румынии.
Польское радио отмечает, что это будет самый большой и самый современный показ польских вооруженных сил с 1989 года.
Ранее сообщалось, что Польша приняла решение об увеличении количества войск на востоке страны и усилении охраны границы с Беларусью вертолетами и радарами Bystra.
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