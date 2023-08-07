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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Польща проведе найбільший військовий парад з 1989 року

військовий парад у Польщі
Фото: Depositphotos

У Польщі після трирічної перерви відбудеться військовий парад з нагоди Дня Війська Польського.

Як повідомило Польське радіо, парад відбудеться у Варшаві 15 серпня – у річницю переможної битви під Варшавою проти більшовиків.

— Кожен, хто хоче спільно з нами святкувати, бо треба зауважити, що День Війська Польського — це передусім свято кожного поляка, і кожен, хто хотітиме стежити наживо або в медіа, зможе побачити найсучаснішу техніку, що є на оснащенні Війська Польського або вже невдовзі надійде на оснащення, – розповів пресофіцер першої Варшавської бронетанкової бригади, лейтенант Яцек Пьотровський.

У Варшаві можна буде побачити, зокрема, техніку польського, американського та корейського виробництва.

Разом із польськими солдатами на параді маршируватимуть військові зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Хорватії та Румунії.

Польське радіо зазначає, що це буде найбільший та найсучасніший показ польських збройних сил з 1989 року.

Раніше повідомлялося, що Польща ухвалила рішення про збільшення кількості військ на сході країни та посилення охорони кордону з Білоруссю гелікоптерами та радарами Bystra.

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Джерело: Польське радіо
Військовий парад, Польща
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