Обвал рубля продолжается: курс приблизился к 100 за доллар впервые за 16 месяцев
Российский рубль ослаб на 23% по отношению к доллару, что поставило его в тройку худших валют развивающихся стран, вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.
Как отмечает Bloomberg, падение российского рубля продолжается на фоне значительного оттока валюты, ухудшения условий внешней торговли и введенных против страны санкций в связи с развязанной против Украины полномасштабной войной.
В среду рубль торговался ниже 97 за доллар США и приближается к 100 за доллар. Последний раз рубль опускался до такого уровня в течение первого месяца после того, как диктатор Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в феврале 2022 года.
Днем в среду, 9 августа, курс евро превысил отметку 107 рублей. На максимуме он стоил 107,1 рублей.
Последние данные центрального банка РФ показали, что крупнейшие российские экспортеры продали 84% своей валютной выручки на рынке в июне.
Но их выручка, которая является ключевым источником твердой валюты для России после 24 февраля 2022 года, сократилась до $6,9 млрд в июле с $16,8 млрд за аналогичный период прошлого года.
— Ослабление рубля связано с оттоком капитала, который является следствием неправильно выверенной внутренней политики. Резкое увеличение госрасходов на 14% в годовом исчислении стимулирует спрос на импорт тогда, когда доходы от экспорта сокращаются, — пишет Bloomberg.
Заместитель руководителя аналитического отдела Freedom Finance Global в Астане Георгий Ващенко считает, что психологически важная отметка 100 за доллар может быть достигнута в ближайшее время. Он добавил, что не ожидает, что тенденция к ослаблению российской валюты остановится.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский