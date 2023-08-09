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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Обвал рубля продолжается: курс приблизился к 100 за доллар впервые за 16 месяцев

Обвал рубля продолжается: курс приблизился к 100 за доллар впервые за 16 месяцев
Фото: Pixabay

Российский рубль ослаб на 23% по отношению к доллару, что поставило его в тройку худших валют развивающихся стран, вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.

Как отмечает Bloomberg, падение российского рубля продолжается на фоне значительного оттока валюты, ухудшения условий внешней торговли и введенных против страны санкций в связи с развязанной против Украины полномасштабной войной.

В среду рубль торговался ниже 97 за доллар США и приближается к 100 за доллар. Последний раз рубль опускался до такого уровня в течение первого месяца после того, как диктатор Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в феврале 2022 года.

Днем в среду, 9 августа, курс евро превысил отметку 107 рублей. На максимуме он стоил 107,1 рублей.

Последние данные центрального банка РФ показали, что крупнейшие российские экспортеры продали 84% своей валютной выручки на рынке в июне.

Но их выручка, которая является ключевым источником твердой валюты для России после 24 февраля 2022 года, сократилась до $6,9 млрд в июле с $16,8 млрд за аналогичный период прошлого года.

— Ослабление рубля связано с оттоком капитала, который является следствием неправильно выверенной внутренней политики. Резкое увеличение госрасходов на 14% в годовом исчислении стимулирует спрос на импорт тогда, когда доходы от экспорта сокращаются, — пишет Bloomberg.

Заместитель руководителя аналитического отдела Freedom Finance Global в Астане Георгий Ващенко считает, что психологически важная отметка 100 за доллар может быть достигнута в ближайшее время. Он добавил, что не ожидает, что тенденция к ослаблению российской валюты остановится.

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Источник: Bloomberg
Валюта, Росія, Рубль
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