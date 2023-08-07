Рубль рекордно обвалился. Эксперт объяснил, с чем это связано

Российский рубль обвалился до рекордных с весны 2022 года значений. Это связано с санкциями против РФ из-за войны, которую она развязала против Украины.

Об этом сегодня в эфире телеканала FREEДОМ сказал доктор экономических наук Василий Фурман.

По его словам, похожие по ситуации страны — Иран или Северная Корея — также не развиваются, имеют достаточно высокую инфляцию и их национальные валюты все слабеют из-за слабой экономики.

Василий Фурман отметил, что ослабление курса рубля началось с мая и до сих пор продолжается.

— Особенно рубль ослаб на прошлой неделе, на 4 рубля — до 96 руб. за доллар. Причин много. Это торговый баланс, то есть уменьшение экспорта, увеличение импорта. Поэтому есть дисбаланс, когда есть большой спрос на валюту, и, понятное дело, этой валюты меньше, — говорит эксперт.

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