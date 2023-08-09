Обвал рубля триває: курс наблизився до 100 за долар вперше за 16 місяців

Російський рубль ослаб на 23% щодо долара, що поставило його у трійку найгірших валют країн, що розвиваються, разом із турецькою лірою та аргентинським песо.

Як зазначає Bloomberg, падіння російського рубля триває на тлі значного відтоку валюти, погіршення умов зовнішньої торгівлі та запроваджених проти країни санкцій у зв’язку з розв’язаною проти України повномасштабної війни.

У середу рубль торгувався нижче 97 за долар США і наближається до 100 за долар. Востаннє рубль опускався до такого рівня протягом першого місяця після того, як диктатор Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Вдень у середу, 9 серпня, курс євро перевищив позначку 107 рублів. На максимумі він коштував 107,1 рублів.

Останні дані центрального банку РФ показали, що найбільші російські експортери продали 84% своєї валютної виручки на ринку в червні.

Але їхня виручка, яка є ключовим джерелом твердої валюти для Росії після 24 лютого 2022 року, скоротилася до $6,9 млрд у липні з $16,8 млрд за аналогічний період минулого року.

— Ослаблення рубля пов’язане з відтоком капіталу, який є наслідком неправильно вивіреної внутрішньої політики. Різке збільшення держвитрат на 14% у річному обчисленні стимулює попит на імпорт тоді, коли доходи від експорту скорочуються, – пише Bloomberg.

Заступник керівника аналітичного відділу Freedom Finance Global в Астані Георгій Ващенко вважає, що психологічно важлива позначка 100 за долар може бути досягнута найближчим часом. Він додав, що не очікує, що тенденція до ослаблення російської валюти зупиниться.

Джерело : Bloomberg

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