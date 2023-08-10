Байден попросит у Конгресса США дополнительное финансирование для Украины — СМИ
Администрация президента США Джо Байдена намерена направить запрос в американский Конгресс, чтобы выделить дополнительную финансовую помощь Украине из-за завершения очередного бюджетного года.
Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух информированных собеседников.
Анонимные лица рассказали, что запрос Белого дома, направленный на экстренное финансирование, одновременно будет предусматривать дополнительную финансовую помощь Тайваню для ликвидации последствий стихийных бедствий.
Окончательный перечень запросов может измениться из-за того, что он находится на рассмотрении Офиса менеджмента и бюджета США при Белом доме.
В комментарии журналистам собеседники отказались называть конкретные суммы, которые планируют выделить для помощи Украине и Тайваню.
В издании напомнили, что уже 30 сентября в Соединенных Штатах Америки завершается очередной финансовый год и правительственное финансирование ряда программ.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский