Байден попросить у Конгресу США додаткове фінансування для України – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена має наміри надіслати запит до американського Конгресу, щоб виділити додаткову фінансову допомогу Україні через завершення чергового бюджетного року.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на двох поінформованих співрозмовників.

Анонімні особи розповіли, що запит Білого дому, спрямований на екстрене фінансування, водночас передбачатиме додаткову фінансову допомогу Тайваню для ліквідації наслідків стихійних лих.

Остаточний перелік запитів може змінитися через те, що він перебуває на розгляді Офісу менеджменту та бюджету США при Білому домі.

У коментарі журналістам співрозмовники відмовилися називати конкретні суми, які планують виділити для допомоги Україні й Тайваню.

У виданні нагадали, що вже 30 вересня у Сполучених Штатах Америки завершується черговий фінансовий рік та урядове фінансування низки програм.

Джерело : Politico

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