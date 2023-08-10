Сколько средств Украине нужно от союзников на 2024 год: Минфин озвучил сумму
Украине нужно хотя бы $42 млрд внешнего финансирования от союзников в 2024 году, то есть не меньше, чем в этом году. Это объясняется расходами на оборону и безопасность.
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, финансирование должно быть таким же, как в 2023 году, поскольку расходы на оборону и безопасность не уменьшатся в ближайшие месяцы.
— На следующий год мы планируем не меньше, потому что мы будем планировать бюджет сектора безопасности и обороны на таком же уровне, как в 2023 году, — утверждает глава Минфина.
По его словам, на следующий год пока гарантирована только помощь Европейского Союза, согласно которой Украине будет предоставлено до €50 млрд в течение 2024-2027 годов.
Глава Минфина надеется, что Соединенные Штаты Америки также сделают свой вклад для дальнейшей военной поддержки Украины.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский