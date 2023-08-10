Сколько средств Украине нужно от союзников на 2024 год: Минфин озвучил сумму

Украине нужно хотя бы $42 млрд внешнего финансирования от союзников в 2024 году, то есть не меньше, чем в этом году. Это объясняется расходами на оборону и безопасность.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, финансирование должно быть таким же, как в 2023 году, поскольку расходы на оборону и безопасность не уменьшатся в ближайшие месяцы.

— На следующий год мы планируем не меньше, потому что мы будем планировать бюджет сектора безопасности и обороны на таком же уровне, как в 2023 году, — утверждает глава Минфина.

По его словам, на следующий год пока гарантирована только помощь Европейского Союза, согласно которой Украине будет предоставлено до €50 млрд в течение 2024-2027 годов.

Глава Минфина надеется, что Соединенные Штаты Америки также сделают свой вклад для дальнейшей военной поддержки Украины.

Источник : Радио Свобода

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