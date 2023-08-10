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Польша отправит около 10 000 военных на границу с Беларусью

Маріуш Блащак

Польша планирует перебросить до 10 000 дополнительных военнослужащих на границу с Беларусью для поддержки Пограничной службы.

Об этом сообщил министр обороны Мариуш Блащак, передает Reuters.

— Около 10 000 солдат будут на границе, из которых 4 000 будут непосредственно поддерживать Пограничную службу, а 6 000 будут в резерве, — сказал он.

По словам Блащака, Польша перебрасывает армию ближе к границе с Беларусью, чтобы “отпугнуть агрессора, чтобы он не решился напасть”.

Польша все больше беспокоится о приграничной зоне с тех пор, как наемники ЧВК Вагнера прибыли в Беларусь. Кроме того, в последние месяцы поляки также наблюдают увеличение количества лиц, которые пытаются нелегально пересечь польско-белорусскую границу.

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Фото: Минобороны Польши

Источник: Reuters
Беларусь, Польша
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