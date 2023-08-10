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Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Польща відправить близько 10 000 військових на кордон з Білоруссю

Маріуш Блащак

Польща планує перекинути до 10 000 додаткових військовослужбовців на кордон з Білоруссю для підтримки Прикордонної служби.

Про це повідомив міністр оборони Маріуш Блащак, передає Reuters.

– Близько 10 000 солдатів будуть на кордоні, з яких 4 000 будуть безпосередньо підтримувати Прикордонну службу, а 6 000 будуть в резерві, – сказав він.

За словами Блащака, Польща перекидає армію ближче до кордону з Білоруссю, щоб “відлякати агресора, щоб він не наважився напасти”.

Польща дедалі більше непокоїться про прикордонну зону відтоді, як найманці ПВК Вагнера прибули до Білорусі. Окрім того, в останні місяці поляки також спостерігають збільшення кількості осіб, які намагаються нелегально перетнути польсько-білоруський кордон.

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Фото: Міноборони Польщі

Джерело: Reuters
Білорусь, Польща
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