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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Беларуси на Мозырском НПЗ произошел пожар: что известно

Вибух
Фото: Depositphotos

В Министерстве чрезвычайных ситуаций Беларуси сообщают, что на Мозырском НПЗ произошел пожар, и публикуют видео ликвидации последствий.

Как прокомментировали в МЧС, возгорание произошло на установке по производству бензина нефтеперерабатывающего завода.

– Спасатели ликвидировали факельное горение с задвижки установки по производству бензина на территории Мозырского НПЗ, – говорится в сообщении.

Как пишут в Тelegram-канале Вооруженные силы Украины.Война с оккупантами, пожар произошел через неделю после предостережения СБУ о возможных провокациях со стороны России.

Мозырский НПЗ мощностью 12 млн тонн сырья в год — одно из двух нефтеперерабатывающих предприятий в Белоруссии.

Напомним, 4 августа СБУ сообщила, что имеет разведданные, которые свидетельствуют, что россияне готовят масштабные провокации под чужим флагом на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, который является стратегическим объектом, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

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Беларусь, Пожар
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