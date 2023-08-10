В Беларуси на Мозырском НПЗ произошел пожар: что известно
В Министерстве чрезвычайных ситуаций Беларуси сообщают, что на Мозырском НПЗ произошел пожар, и публикуют видео ликвидации последствий.
Как прокомментировали в МЧС, возгорание произошло на установке по производству бензина нефтеперерабатывающего завода.
– Спасатели ликвидировали факельное горение с задвижки установки по производству бензина на территории Мозырского НПЗ, – говорится в сообщении.
Как пишут в Тelegram-канале Вооруженные силы Украины.Война с оккупантами, пожар произошел через неделю после предостережения СБУ о возможных провокациях со стороны России.
Мозырский НПЗ мощностью 12 млн тонн сырья в год — одно из двух нефтеперерабатывающих предприятий в Белоруссии.
Напомним, 4 августа СБУ сообщила, что имеет разведданные, которые свидетельствуют, что россияне готовят масштабные провокации под чужим флагом на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, который является стратегическим объектом, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко