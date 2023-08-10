У Білорусі на Мозирському НПЗ сталася пожежа: що відомо
У Міністерстві надзвичайних ситуацій Білорусі повідомляють, що на Мозирському НПЗ сталася пожежа та публікують відео ліквідації наслідків.
Як прокоментували в МНС займання сталося на установці з виробництва бензину нафтопереробного заводу.
– Рятувальники ліквідували смолоскипне горіння із засувки установки з виробництва бензину на території Мозирського НПЗ, – ідеться в повідомленні.
Як пишуть у Тelegram-каналі Збройні сили України.Війна з окупантами, пожежа сталася через тиждень після застереження СБУ про можливі провокації з боку Росії.
Мозирський НПЗ потужністю 12 мільйонів тонн сировини на рік – одне з двох нафтопереробних підприємств у Білорусії.
Нагадаємо, 4 серпня СБУ повідомила, що має розвіддані, які свідчать, що росіяни готують масштабні провокації під чужим прапором на Мозирському нафтопереробному заводі, що є стратегічним об’єктом, аби втягнути Білорусь у війну проти України.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко