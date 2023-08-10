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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Білорусі на Мозирському НПЗ сталася пожежа: що відомо

Вибух
Фото: Depositphotos

У Міністерстві надзвичайних ситуацій Білорусі повідомляють, що на Мозирському НПЗ сталася пожежа та публікують відео ліквідації наслідків. 

Як прокоментували в МНС займання сталося на установці з виробництва бензину нафтопереробного заводу.

– Рятувальники ліквідували смолоскипне горіння із засувки установки з виробництва бензину на території Мозирського НПЗ, – ідеться в повідомленні.

Як пишуть у Тelegram-каналі Збройні сили України.Війна з окупантами, пожежа сталася через тиждень після застереження СБУ про можливі провокації з боку Росії. 

Мозирський НПЗ потужністю 12 мільйонів тонн сировини на рік – одне з двох нафтопереробних підприємств у Білорусії.

Нагадаємо, 4 серпня СБУ повідомила, що має розвіддані, які свідчать, що росіяни готують масштабні провокації під чужим прапором на Мозирському нафтопереробному заводі, що є стратегічним об’єктом, аби втягнути Білорусь у війну проти України.

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Білорусь, Пожежа
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