Маркарова объяснила, как в Пентагоне оценивают контрнаступление ВСУ

Военное командование Соединенных Штатов Америки положительно оценивает контрнаступление воинов Вооруженных сил Украины. Есть разница между публикациями в иностранных СМИ и оценкой в Пентагоне.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в комментарии журналистам. Она утверждает, что существует большая разница между оценкой наступления в американских изданиях и мнениями в Белом доме, Государственном департаменте США и Пентагоне.

Американский министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли после заседания Рамштайн дали довольно положительную оценку, утверждает Маркарова.

По ее словам, Остин и Милли понимают, что украинские воины проводят самую сложную операцию со времен Второй мировой войны, поскольку противником выступает очень циничный агрессор.

Посол подчеркнула, что представители американской власти осознают огромный успех каждого продвижения ВСУ, несмотря на стойкую оборону российских войск.

Источник: LB.ua

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