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Юлия Захарченко, редактор ленты

Маркарова объяснила, как в Пентагоне оценивают контрнаступление ВСУ

Маркарова объяснила, как в Пентагоне оценивают контрнаступление ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Военное командование Соединенных Штатов Америки положительно оценивает контрнаступление воинов Вооруженных сил Украины. Есть разница между публикациями в иностранных СМИ и оценкой в Пентагоне.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в комментарии журналистам. Она утверждает, что существует большая разница между оценкой наступления в американских изданиях и мнениями в Белом доме, Государственном департаменте США и Пентагоне.

Американский министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли после заседания Рамштайн дали довольно положительную оценку, утверждает Маркарова.

По ее словам, Остин и Милли понимают, что украинские воины проводят самую сложную операцию со времен Второй мировой войны, поскольку противником выступает очень циничный агрессор.

Посол подчеркнула, что представители американской власти осознают огромный успех каждого продвижения ВСУ, несмотря на стойкую оборону российских войск.

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Источник: LB.ua

Война в Украине, контрнаступ, Ллойд Остин, Марк Міллі, Оксана Маркарова, Украина-США
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Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

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