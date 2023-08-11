Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Когда теряется статус беженца в Польше: эксперт рассказал, что нельзя делать
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Производство снарядов и техники в Украине: Зеленский об увеличении силы на фронте

Зеленський
Фото: Офис президента

В Украине постоянно увеличиваются объемы производства снарядов и военной техники, необходимой для защиты от полномасштабной российской агрессии.

Об этом заявил в вечернем видеообращении за 11 августа президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что днем провел заседание СНБО, которое касается недобропорядочных военкомов. Зеленский анонсировал еще одно заседание по ВВК.

— Постоянно работаем с нашими партнерами на всех уровнях. Сегодня руководитель Офиса Ермак, министр иностранных дел Кулеба, профильные заместители руководителя Офиса Андрей Сибига и Игорь Жовква работали с послами стран-партнеров ради Формулы мира. Ради того, чтобы страны присоединялись, — утверждает президент.

Владимир Зеленский говорил с президентом Замбии о двусторонних отношениях и Формуле мира Украины. Он отметил, что еще одно государство Глобального Юга поддерживает украинские инициативы — это очень важно.

Отдельное совещание президент провел с руководителем ГУР Кириллом Будановым, главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, командующим ВМС Алексеем Неижпапой, руководителем СБУ Василием Малюком, Министерством инфраструктуры относительно альтернатив экспорта зерна по транзитному коридору.

— Делаем все возможное, чтобы Украина была и в дальнейшем гарантом продовольственной безопасности, а наши люди имели доступ к мировым рынкам.

Зеленский отметил, что один из ключевых вопросов — это фронт, каждое направление, все усилия, ежедневное внимание, поддержка и усиление. Он поблагодарил всех, кто сейчас защищает Украину, находится в окопах, на боевых задачах и постах.

Читайте также
Списки людей, которые смогут заменить уволенных военкомов, уже составлены — Вениславский
Федір Веніславський

Война в Украине, Владимир Зеленский, Экспорт, Зброя для України, Зерно, ВСУ, Україна-Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Списки людей, которые смогут заменить уволенных военкомов, уже составлены — Вениславский
Федір Веніславський
Лукашенко заявил, что и в дальнейшем будет вывозить детей из Украины в Беларусь
Производство снарядов и техники в Украине: Зеленский об увеличении силы на фронте
Залужный встретился с начальником Генштаба ВС Словакии: обсудили обучение пилотов на F-16
Залужний Даніел Змеко
Кулеба сравнил контрнаступление ВСУ с битвой на горе Монтекассино в Италии во время Второй мировой войны
Производство снарядов и техники в Украине: Зеленский об увеличении силы на фронте
Дополнительные пункты наблюдения и минирования. ВСУ укрепили границу с Беларусью
Производство снарядов и техники в Украине: Зеленский об увеличении силы на фронте
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
Производство снарядов и техники в Украине: Зеленский об увеличении силы на фронте
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (11.08.2023)
Производство снарядов и техники в Украине: Зеленский об увеличении силы на фронте
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (11.08.2023)
Производство снарядов и техники в Украине: Зеленский об увеличении силы на фронте
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (11.08.2023)
Производство снарядов и техники в Украине: Зеленский об увеличении силы на фронте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь