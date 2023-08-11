Производство снарядов и техники в Украине: Зеленский об увеличении силы на фронте

В Украине постоянно увеличиваются объемы производства снарядов и военной техники, необходимой для защиты от полномасштабной российской агрессии.

Об этом заявил в вечернем видеообращении за 11 августа президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что днем провел заседание СНБО, которое касается недобропорядочных военкомов. Зеленский анонсировал еще одно заседание по ВВК.

— Постоянно работаем с нашими партнерами на всех уровнях. Сегодня руководитель Офиса Ермак, министр иностранных дел Кулеба, профильные заместители руководителя Офиса Андрей Сибига и Игорь Жовква работали с послами стран-партнеров ради Формулы мира. Ради того, чтобы страны присоединялись, — утверждает президент.

Владимир Зеленский говорил с президентом Замбии о двусторонних отношениях и Формуле мира Украины. Он отметил, что еще одно государство Глобального Юга поддерживает украинские инициативы — это очень важно.

Отдельное совещание президент провел с руководителем ГУР Кириллом Будановым, главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, командующим ВМС Алексеем Неижпапой, руководителем СБУ Василием Малюком, Министерством инфраструктуры относительно альтернатив экспорта зерна по транзитному коридору.

— Делаем все возможное, чтобы Украина была и в дальнейшем гарантом продовольственной безопасности, а наши люди имели доступ к мировым рынкам.

Зеленский отметил, что один из ключевых вопросов — это фронт, каждое направление, все усилия, ежедневное внимание, поддержка и усиление. Он поблагодарил всех, кто сейчас защищает Украину, находится в окопах, на боевых задачах и постах.

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