Маркарова пояснила, як у Пентагоні оцінюють контрнаступ ЗСУ

Військове командування Сполучених Штатів Америки позитивно оцінює контрнаступ воїнів Збройних сил України. Є різниця між публікаціями в іноземних ЗМІ та оцінкою у Пентагоні.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова у коментарі журналістам. Вона стверджує, що існує велика різниця між оцінкою наступу в американських виданнях і думками в Білому домі, Державному департаменті США та Пентагоні.

Американський міністр оборони Ллойд Остін та очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі після засідання Рамштайн дали доволі позитивну оцінку, стверджує Маркарова.

За її словами, Остін і Міллі розуміють, що українські воїни проводять найскладнішу операцію з часів Другої світової війни, оскільки противником виступає дуже цинічний агресор.

Посол наголосила, що представники американської влади усвідомлюють величезний успіх кожного просування ЗСУ, попри стійку оборону російських військ.

Джерело: LB.ua

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