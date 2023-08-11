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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Маркарова пояснила, як у Пентагоні оцінюють контрнаступ ЗСУ

Маркарова пояснила, як у Пентагоні оцінюють контрнаступ ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Військове командування Сполучених Штатів Америки позитивно оцінює контрнаступ воїнів Збройних сил України. Є різниця між публікаціями в іноземних ЗМІ та оцінкою у Пентагоні.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова у коментарі журналістам. Вона стверджує, що існує велика різниця між оцінкою наступу в американських виданнях і думками в Білому домі, Державному департаменті США та Пентагоні.

Американський міністр оборони Ллойд Остін та очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі після засідання Рамштайн дали доволі позитивну оцінку, стверджує Маркарова.

За її словами, Остін і Міллі розуміють, що українські воїни проводять найскладнішу операцію з часів Другої світової війни, оскільки противником виступає дуже цинічний агресор.

Посол наголосила, що представники американської влади усвідомлюють величезний успіх кожного просування ЗСУ, попри стійку оборону російських військ.

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Джерело: LB.ua

Війна в Україні, контрнаступ, Ллойд Остін, Марк Міллі, Оксана Маркарова, Україна-США
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Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

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