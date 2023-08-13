Польша начинает учебную операцию Rengaw на границе с Беларусью — Блащак
На границе Польши с Беларусью создана военная группа для проведения операции Rengaw.
Об этом во время визита на базу в Ярилувце в Подляском воеводстве 12 августа сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Целью операции он назвал сдерживание и неотложную реакцию в случае необходимости.
— Я решил создать военную оперативную группу для проведения операции Rengaw неподалеку от границы с Беларусью. Целью операции является подготовка Войска Польского в Подляском воеводстве вблизи границы, а также создание резервов на случай ухудшения ситуации, — цитируют Блащака польские медиа.
Он оценил текущую ситуацию на границе с Беларусью как такую, что вызывает тревогу. Он высказал мнение, что граница Польши находится в опасности:
— Мы наблюдаем длительное давление на польскую границу, попытки нелегального пересечения границы мигрантами, которых поощряет к этому белорусский режим. Несомненно, что белорусский режим сотрудничает с Кремлем. Эта акция направлена против Польши с целью дестабилизации нашей страны.
Министр обороны напомнил, что под командованием пограничных войск проводится операция Gryf, целью которой является закрытие границы с Беларусью. В ней примут участие до 4 тысяч солдат польской армии, которые поддерживают пограничную службу.
Источник: РАР
Фото: Минобороны Польши
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