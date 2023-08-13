Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
На Вінниччині під час тривоги пролунали вибухи: що відомо
РФ вгатила Кинджалами по Прикарпаттю: загинула дитина
В Україні дозволили виїзд за кордон ще одній категорії громадян
Отруїлися газами від гнилої картоплі. На Львівщині у підвалі знайшли тіла чотирьох людей
Коли втрачається статус біженця в Польщі: експерт розповів, що не можна робити
Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Польща починає навчальну операцію Rengaw на кордоні з Білоруссю – Блащак

Маріуш Блащак

На кордоні Польщі з Білоруссю створено військову групу для проведення операції Rengaw.

Про це під час візиту до бази в Ярилувці в Підляському воєводстві 12 серпня повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Метою операції він назвав стримування та невідкладну реакцію у випадку потреби.

– Я вирішив створити військову оперативну групу для проведення операції Rengaw неподалік від кордону з Білоруссю. Метою операції є підготовка Війська Польського у Підляському воєводстві поблизу кордону, а також створення резервів на випадок погіршення ситуації, – цитують Блащака польські медіа.

Блащак оцінив поточну ситуацію на кордоні з Білоруссю як таку, що викликає тривогу. Він висловив думку, що кордон Польщі перебуває в небезпеці:

– Ми спостерігаємо тривалий тиск на польський кордон, спроби нелегального перетину кордону мігрантами, яких заохочує до цього білоруський режим. Безсумнівно, що білоруський режим співпрацює з Кремлем. Ця акція спрямована проти Польщі з метою дестабілізації нашої країни.

Читайте також
Навчання військ Білорусі біля кордонів Польщі та Литви: чи є там “вагнерівці”
Навчання в Білорусі

Міністр оборони нагадав, що під командуванням прикордонних військ проводиться операція Gryf, метою якої є закриття кордону з Білоруссю. У ній візьмуть участь до 4 тисяч солдатів польської армії, які підтримують прикордонну службу.

Джерело: РАР

Фото: Міноборони Польщі

Білорусь, Війна в Україні, Військові навчання, Польша
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ досягли “тактично значущого” прогресу в контрнаступі на двох напрямках – NYT
воїни ЗСУ
Успіхи ЗСУ на Запоріжжі та атака дронів у Криму: 536-й день війни
Польща починає навчальну операцію Rengaw на кордоні з Білоруссю – Блащак
Атаку бази РФ у Криму дронами організувала СБУ – ЗМІ
Польща починає навчальну операцію Rengaw на кордоні з Білоруссю – Блащак
Енергетики готують до зими додаткові резерви, щоб швидко відремонтувати обладнання у разі атак РФ
енергетика електрика світло
Буде швидше, ніж з Leoprad: посол у Німеччині про передання Україні ракет Taurus
Крилата ракета Taurus
Відео
Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (11.08.2023)
Польща починає навчальну операцію Rengaw на кордоні з Білоруссю – Блащак
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (11.08.2023)
Польща починає навчальну операцію Rengaw на кордоні з Білоруссю – Блащак
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (11.08.2023)
Польща починає навчальну операцію Rengaw на кордоні з Білоруссю – Блащак
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (11.08.2023)
Польща починає навчальну операцію Rengaw на кордоні з Білоруссю – Блащак
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь