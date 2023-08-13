Польща починає навчальну операцію Rengaw на кордоні з Білоруссю – Блащак

На кордоні Польщі з Білоруссю створено військову групу для проведення операції Rengaw.

Про це під час візиту до бази в Ярилувці в Підляському воєводстві 12 серпня повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Метою операції він назвав стримування та невідкладну реакцію у випадку потреби.

– Я вирішив створити військову оперативну групу для проведення операції Rengaw неподалік від кордону з Білоруссю. Метою операції є підготовка Війська Польського у Підляському воєводстві поблизу кордону, а також створення резервів на випадок погіршення ситуації, – цитують Блащака польські медіа.

Блащак оцінив поточну ситуацію на кордоні з Білоруссю як таку, що викликає тривогу. Він висловив думку, що кордон Польщі перебуває в небезпеці:

– Ми спостерігаємо тривалий тиск на польський кордон, спроби нелегального перетину кордону мігрантами, яких заохочує до цього білоруський режим. Безсумнівно, що білоруський режим співпрацює з Кремлем. Ця акція спрямована проти Польщі з метою дестабілізації нашої країни.

Міністр оборони нагадав, що під командуванням прикордонних військ проводиться операція Gryf, метою якої є закриття кордону з Білоруссю. У ній візьмуть участь до 4 тисяч солдатів польської армії, які підтримують прикордонну службу.

Джерело: РАР

Фото: Міноборони Польщі

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