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Татьяна Забожко, редактор ленты

Учения войск Беларуси у границ Польши и Литвы: есть ли там “вагнеровцы”

Навчання в Білорусі

Высока вероятность, что небольшая группа “вагнеровцев” присоединится к учениям 6 отдельной гвардейской механизированной бригады армии Беларуси в Гродно у границ Польши и Литвы.

Гродно

В разведке Минобороны Великобритании предполагают, что представители российской частной военной компании Вагнера будут привлекаться как советники, то есть их роль будет чисто обучающей.

К тому же белорусское оборонное ведомство, информируя о старте учений, заявляло, что военным поставили задачу “учесть опыт, полученный российскими военными в Украине”.

В то же время британские разведчики уверены: учения, которые продолжаются уже пятый день, являются обычной подготовкой белорусских солдат.

В разведке Минобороны Великобритании считают маловероятным, что формирование в Гродно сейчас развернуто со средствами обеспечения, которых было бы достаточно для превращения в боеспособное.

Британские разведчики почти уверены, что вероятное участие ЧВК Вагнера в учениях свидетельствует о том, что Россия стремится продвигать белорусские силы в противовес силам НАТО.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 534-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Минобороны РБ

Беларусь, Война в Украине, Великобритания, Литва, НАТО, ЧВК Вагнера, Польша, Разведка, Російська агресія, РФ
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