Учения войск Беларуси у границ Польши и Литвы: есть ли там “вагнеровцы”
Высока вероятность, что небольшая группа “вагнеровцев” присоединится к учениям 6 отдельной гвардейской механизированной бригады армии Беларуси в Гродно у границ Польши и Литвы.
В разведке Минобороны Великобритании предполагают, что представители российской частной военной компании Вагнера будут привлекаться как советники, то есть их роль будет чисто обучающей.
К тому же белорусское оборонное ведомство, информируя о старте учений, заявляло, что военным поставили задачу “учесть опыт, полученный российскими военными в Украине”.
В то же время британские разведчики уверены: учения, которые продолжаются уже пятый день, являются обычной подготовкой белорусских солдат.
В разведке Минобороны Великобритании считают маловероятным, что формирование в Гродно сейчас развернуто со средствами обеспечения, которых было бы достаточно для превращения в боеспособное.
Британские разведчики почти уверены, что вероятное участие ЧВК Вагнера в учениях свидетельствует о том, что Россия стремится продвигать белорусские силы в противовес силам НАТО.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 534-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Ministry of Defence
Фото: Минобороны РБ
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко