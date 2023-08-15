Трампу выдвинули уголовные обвинения: он должен сдаться властям Джорджии до 25 августа

Большое жюри присяжных в Атланте предъявило Дональду Трампу и еще 18 лицам обвинения по делу о вмешательстве в выборы 2020 года в штате Джорджия.

Об этом сообщает CNN.

Все 19 обвиняемых должны сдаться властям до полудня 25 августа, заявил окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис.

Согласно обвинительному заключению, Трамп и другие лица вступили в заговор с целью незаконного изменения результатов выборов, так как Трамп проиграл выборы в Джорджии.

Стоит отметить, что масштабное расследование о вопиющих попытках союзников бывшего президента вмешаться в президентские выборы 2020 года возглавлял прокурор Уиллис.

Дело Уиллиса будет застраховано от вмешательства Трампа, если его переизберут на пост президента в 2024 году: Дональд Трамп не сможет помиловать себя или своих соратников по любым обвинениям по законам штата. Трамп также не сможет уволить прокуроров округа Фултон, выдвинувших эти обвинения.

Среди обвиняемых также бывший руководитель аппарата Трампа Марк Медовз и адвокаты Руди Джулиани и Джон Истмен.

Это — четвертое уголовное дело против бывшего президента.

Источник : CNN

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