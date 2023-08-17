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Путин созвал срочное совещание из-за падения рубля: какие ограничения готовят

володимир путін
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин накануне созвал совещание по усилению валютного контроля после того, как рост ставки на 3,5 процентных пункта не смог остановить падение рубля.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.

Минфин предлагает обязать экспортеров конвертировать часть валютной выручки в рубли.

Также предложения Министерства финансов предполагают обязательную продажу экспортерами до 80% валютной выручки в течение 90 дней после поставки и запрет на получение государственных субсидий компаниями, отказавшимися от выполнения этого требования.

Среди других возможных мер — запрет на выплату дивидендов и выдачу кредитов за рубежом, даже в странах, считающихся дружественными России; отмена субсидирования импорта; ограничение валютных свопов; сокращение объема иностранной валюты, которую экспортерам разрешено вывозить из России.

Все эти предложения Минфина РФ говорят о том, что в Кремле крайне обеспокоены последствиями войны для экономики.

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рублі рубль

Напомним, что в понедельник рубль ненадолго опустился ниже важного барьера — 100 за доллар.

Затянувшаяся война, растущий дефицит бюджета, вызванный увеличением военных расходов, снижение экспортных доходов и растущая зависимость от импорта — все это в совокупности привело к ослаблению рубля. Также растут открытые разногласиям между российскими политиками.

Источник: Financial Times
Владимир Путин, Росія, Рубль
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