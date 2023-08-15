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Валентина Летяк, редактор ленты

Центробанк РФ срочно повысил учетную ставку на фоне падения рубля

рублі рубль
Фото: Pixabay

После того, как на днях рубль впервые с марта прошлого года перешагнул отметку 100 руб. за доллар, Центральный банк РФ на экстренном заседании 15 августа повысил учетную ставку с 8,5% до 12%, пытаясь остановить его дальнейшее обесценивание, сообщает агентство Bloomberg.

Аналитики агентства отмечают, что повышение ставки сразу на 3,5% стало самым значительным с начала полномасштабной агрессии России против Украины.

Однако они считают, что повышение ставки вряд ли остановит отток капитала из РФ.

— Недавнее ускорение ослабления рубля может свидетельствовать о том, что в системе контроля за движением капитала появились определенные трещины, а значит, капитал может покидать Россию с растущей скоростью, — считает Ульрих Лейхтманн, руководитель отдела валютной стратегии в Commerzbank AG.

В ночь на 12 августа курс доллара на Московской бирже впервые с 23 марта 2022 года превысил отметку в 100 рублей. После решения Центробанка РФ российская валюта укрепилась до 98 рублей за доллар.

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Источник: Bloomberg
Валюта, долар, Росія, Рубль
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