Центробанк РФ срочно повысил учетную ставку на фоне падения рубля
После того, как на днях рубль впервые с марта прошлого года перешагнул отметку 100 руб. за доллар, Центральный банк РФ на экстренном заседании 15 августа повысил учетную ставку с 8,5% до 12%, пытаясь остановить его дальнейшее обесценивание, сообщает агентство Bloomberg.
Аналитики агентства отмечают, что повышение ставки сразу на 3,5% стало самым значительным с начала полномасштабной агрессии России против Украины.
Однако они считают, что повышение ставки вряд ли остановит отток капитала из РФ.
— Недавнее ускорение ослабления рубля может свидетельствовать о том, что в системе контроля за движением капитала появились определенные трещины, а значит, капитал может покидать Россию с растущей скоростью, — считает Ульрих Лейхтманн, руководитель отдела валютной стратегии в Commerzbank AG.
В ночь на 12 августа курс доллара на Московской бирже впервые с 23 марта 2022 года превысил отметку в 100 рублей. После решения Центробанка РФ российская валюта укрепилась до 98 рублей за доллар.
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова