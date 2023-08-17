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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Путін скликав термінову нараду через падіння рубля: які обмеження готують

володимир путін
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін напередодні скликав нараду щодо посилення валютного контролю після того, як ріст ставки на 3,5 відсоткових пункта не зміг зупинити падіння рубля.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на джерела.

Мінфін пропонує зобов’язати експортерів конвертувати частину валютного виторгу в рублі.

Також пропозиції Міністерства фінансів передбачають обов’язковий продаж експортерами до 80% валютного виторгу протягом 90 днів після постачання і заборону на отримання державних субсидій компаніями, які відмовилися від виконання цієї вимоги.

Серед інших можливих заходів – заборона на виплату дивідендів і видачу кредитів за кордоном, навіть у країнах, які вважаються дружніми до Росії; скасування субсидування імпорту; обмеження валютних свопів; скорочення обсягу іноземної валюти, яку експортерам дозволено вивозити з Росії.

Усі ці пропозиції Мінфіну РФ свідчать про те, що в Кремлі вкрай стурбовані наслідками війни для економіки.

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рублі рубль

Нагадаємо, що в понеділок рубль ненадовго опустився нижче важливого бар’єру – 100 за долар.

Тривала війна, ріст дефіциту бюджету, викликаний збільшенням військових витрат, зниження експортних доходів і залежність від імпорту – все це в сукупності призвело до ослаблення рубля. Також зростають відкриті розбіжності між російськими політиками.

Джерело: Financial Times
Володимир Путін, Росія, Рубль
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