Убытки Украины от оккупации Крыма: Шмыгаль назвал предварительную сумму

Российская Федерация заплатит за восстановление всей Украины, в частности, временно оккупированного Крыма. Убытки от захвата Россией украинского Крыма составляют по меньшей мере 120 млрд грн, по предварительным подсчетам.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время третьего саммита Крымской платформы. По его словам, точная сумма убытков станет известной после освобождения украинского полуострова и проведения аудита.

Сейчас же правительство работает над концепцией конфискации российских активов, замороженных на Западе. Шмыгаль пояснил, что это предусматривает создание международного компенсационного механизма, по которому агрессор заплатит за все уничтоженные объекты.

— Пока Крым оккупирован, невозможно говорить о справедливости, устойчивом мире, безопасности в Европе и международном порядке, основанном на правилах, — считает премьер-министр.

Однако Шмыгаль убежден, что сине-желтый флаг снова поднимется над украинским Симферополем, Севастополем, Ялтой и другими городами Крымского полуострова.

По его мнению, Крым будет частью большой сильной и европейской Украины. Премьер поблагодарил всех, кто поддерживает Украину на этом пути.

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