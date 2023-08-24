Зеленский объяснил, почему при контрнаступлении на Юге часть ВСУ остается на Востоке

Россияне только и ждут, чтобы украинское военное командование перебросило большую часть Сил обороны для контрнаступления на Юге Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 23 августа.

Глава государства прокомментировал критические замечания относительно контрнаступления ВСУ, что, якобы, украинские военные сосредоточены не в тех местах, где они должны быть.

— У нас есть Восток. Кто-то понимает из специалистов, сколько там людей, сколько оккупантов находится на Востоке? Примерно 200 тысяч. Предложение такое: давайте возьмем оттуда наши Вооруженные силы, и куда-то их перебросим. Не хочу говорить, куда, например, там, где это нам желательно, нам это нужно. Думаю так, после этого будет следующее: пару дней Славянск, Краматорск, дальше они (россияне, — Ред.) пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега, — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что россияне именно на это и рассчитывают.

— Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепр. И именно так. И пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают, — сказал он.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на мнение западных официальных лиц сообщала, что Силы обороны Украины в рамках контрнаступления сосредоточили свои силы не в тех местах, где они должны были бы быть.

Западные аналитики советовали военному руководству Украины сосредоточиться на фронте в направлении Мелитополя и на прорыве через минные заграждения, которые россияне установили на Юге.

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