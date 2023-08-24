Збитки України від окупації Криму: Шмигаль назвав попередню суму

Російська Федерація заплатить за відновлення всієї України, зокрема, тимчасово окупованого Криму. Збитки від захоплення Росією українського Криму становлять щонайменше 120 млрд грн, за попередніми підрахунками.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час третього саміту Кримської платформи. За його словами, точна сума збитків стане відомою після звільнення українського півострова та проведення аудиту.

Наразі ж уряд працює над концепцією конфіскації російських активів, заморожених на Заході. Шмигаль пояснив, що це передбачає створення міжнародного компенсаційного механізму, за яким агресор заплатить за всі знищені об’єкти.

– Поки Крим окупований, неможливо говорити про справедливість, стійкий мир, безпеку в Європі та міжнародний порядок, заснований на правилах, – вважає прем’єр-міністр.

Проте Шмигаль переконаний, що синьо-жовтий прапор знову підніметься над українським Сімферополем, Севастополем, Ялтою та іншими містами Кримського півострову.

На його думку, Крим буде частиною великої сильної та європейської України. Прем’єр подякував всім, хто підтримує Україну на цьому шляху.

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