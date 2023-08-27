В преддверии начала президентской гонки в США начали происходить активные политические события. В один день, 23 августа, состоялись первые дебаты на праймериз президента среди республиканцев, а в другой — четвертый в этом году арест бывшего президента.

Как пишет американский телеканал CNN, все это говорит о том, что Америка и мир должны быть готовы к тому, что это американское “невероятное политическое зрелище” будет продолжаться еще долго, а “отвести взгляд будет невозможно”.

Дональд Трамп стал первым президентом США, чья фотография ушла в архивы после снимка фоторобота, когда его арестовали правоохранители. Это, как пишет CNN, продемонстрировало то, что Трамп, как и любой другой американец, в конце концов должен подчиниться закону — в данном случае в связи с обвинениями, выдвинутыми против 45-го президента США в попытке фальсифицировать выборы 2020 года.

Возвращение Трампа в социальную сеть X, ранее известную как Twitter, для того чтобы демонстративно поделиться фотографией, говорит о том, что он возвращает себе оружие дезинформации, которое он использовал во время своей последней неудачной кампании, закончившейся поражением и вдохновившей восстание, считают журналисты CNN.

При этом телеканал отмечает, что Трамп по прежнему сохраняет контроль республиканской партией, которую он частично переделал под себя.

— Если есть сомнения в том, что в 2024 году Трамп в конечном итоге может сойтись с президентом Джо Байденом, обратите внимание на то, что республиканские дебаты, которые могли бы выявить законного соперника Трампа, вместо этого выдвинули Вивека Рамасвами, аутсайдера и новичка, который строит из себя политического наследника Трампа, — пишет издание.

Другой признанный фаворит дебатов, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, пока не преодолела двузначные отметки в опросах.

В ближайшее время Дональда Трампа ожидает четыре судебных процесса, которые будут проходить в залах судов по всему Восточному побережью, и на которых экс-президента будут судить за:

За то, что он сделал, чтобы избраться в 2016 году (обвинения окружного прокурора Манхэттена связаны со схемой получения денег).

Его обращение с государственными секретами (дело специального советника Джека Смита о секретных документах во Флориде).

И, самое главное, пытался ли он подорвать демократический процесс выборов, которую поклялся защищать в 2020 году (дело окружного прокурора округа Фултон Фани Уиллис в Джорджии и дело Смита в Вашингтоне).

Телеканал, ссылаясь на частые слова Байдена о том, что мир находится в состоянии борьбы между демократиями и автократиями, пишет, что “трудно не сравнить предстоящий суд над Трампом и предстоящие американские выборы с другой самой сенсационной мировой историей этой недели”.

С одной стороны, в США бывший президент и лидер свободного мира сдался окружному прокурору, чтобы ответить на обвинения в организации заговора с целью фальсификации выборов 2020 года. С другой стороны, в России в результате загадочной и огненной авиакатастрофы на землю упал бывший участник мятежа против президента РФ Владимира Путина.

— В отличие от России, где политических соперников президента Владимира Путина регулярно лишают прав и отправляют в лагеря, в США мы можем ожидать, что суд присяжных вынесет приговор Трампу и его предполагаемым соучастникам, — пишет CNN.

При этом журналисты считают, что в ближайшие месяцы будут происходить многочисленные мини-драмы: как найти беспристрастных присяжных, следует ли перенести дело Трампа в Джорджии в федеральный суд или разделить его с предполагаемыми соучастниками, насколько быстро должны пройти все эти судебные процессы — все это гарантированные сюжетные линии шоу с названием суд над Трампом.

— Но в конечном итоге, подобно тому, как он был вынужден подчиниться составлению фоторобота, Трампу придется смириться с тем, что эти процессы века будут решать присяжные, состоящие из его сверстников, американских граждан, — пишет издание.

Забегая наперед, CNN считает, что Трамп, как всегда, будет утверждать, что его преследуют. Он также имеет полное право повторять свою многолетнюю мантру о том, что все это — часть “охоты на ведьм”, пишет телеканал.

— Если предположить, что ему удастся и дальше мотивировать избирателей-республиканцев своей кампанией возмездия и удержаться на первом месте в Республиканской партии, чтобы в третий раз подряд стать кандидатом в президенты от этой партии, то свое мнение по поводу этого утверждения получит гораздо больший пул присяжных — каждый американский избиратель.

И это, пишет CNN, наводит на другую, возможно, более “вдохновляющую мысль об этой очень странной неделе”, которая заключается в том, что демократическая система, которая просуществовала и развивалась более 200 с лишним лет, собирается постоять за себя.

— Вы хотите, чтобы у нас была гражданская война? Потому что именно это и произойдет, — заявила бывшая губернатор Аляски Сара Пэйлин во время выступления в четверг на телеканале Newsmax.

Подобные утверждения являются далеко не основной точкой зрения в кругах американских избирателей, и многочисленные аресты Трампа пока не привели к массовым протестам. Но очевидно, что правые открыто используют язык войны для того, чтобы “вернуть страну”, пишет CNN.

— Дело в том, что ни одна из этих вещей не установлена. Трамп остается невиновным, пока его вина не доказана. Он может получить оправдательный приговор в любом или во всех четырех судебных процессах, в которых он выступает в качестве обвиняемого, — указывает телеканал.

При этом избиратели-республиканцы вполне могут выбрать кого-то другого. Праймериз начнутся только в начале следующего года, и к этому времени большинство республиканцев, которые предпочли бы видеть в качестве своего кандидата не Трампа, возможно, уже найдут альтернативу.

И все же телеканал признает, что Дональд Трамп конкурентоспособен в президентской гонке против Байдена. Кроме того, многие республиканцы опасаются, что Трампу будет легче победить Байдена, чем кандидату без багажа Трампа, но текущие опросы показывают, что следующие президентские выборы будут такими же близкими по результатам, как и предыдущие.

Источник : CNN

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